日本基本薪資創32年來最大增幅 支撐升息前景
日本勞工基本薪資創下32年來最大增幅，可見經濟景氣正在形成正向循環，支持日本央行近期進一步升息。
據日本勞動省周四公布數據，11月基本薪資較去年同期增加2.7%，帶動名目薪資增長3%。經濟學家原本預估名目薪資會增加2.7%。更穩定的薪資趨勢指標（避免了抽樣問題並排除了獎金及加班費）顯示，全職員工的薪資增長2.8%，且已連續15個月維持在2%以上。
不過，較令人憂心的是，實質現金收入較去年同期下降0.3%，已連續四個月下滑。實質薪資停滯不前，部分原因是通膨速度超過了薪資。由於政府停止對水電瓦斯費的補貼，11月能源成本上升，進一步推高了物價漲幅。
薪資穩定成長，將再次引發對日本央行（日銀）短期內可能升息的揣測。日銀本月即將舉行決議會議，但自日銀總裁植田和男去年12月會後記者會發表偏於寬鬆的言論以來，市場人士傾向認為升息可能挪後。
周四的隔夜指數交換利率顯示，本月升息的機率約為46%。日本央行預計將在約兩周後開會。
植田表示，他希望在進一步緊縮之前看到更多數據，尤其是薪資持續增長的證據。因此春季薪資談判前的進展備受關注。
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