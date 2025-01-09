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美東港口不用罷工了 碼頭工會與資方宣布達成暫時協議

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）宣布達成暫時協議，有望避免15日再度發生碼頭罷工事件。
美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）宣布達成暫時協議，有望避免15日再度發生碼頭罷工事件。

美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）在歷經一番有爭議的談判後，周三（8日）宣布為一份新的六年總合約達成暫時協議。這會避免碼頭大罷工事件再度發生。

原先，雙方面臨必須達成最新協議的截止日期為1月15日。

接下來，ILA的數萬名工會成員和美國海事聯盟的成員仍須批准這份協議。直到批准之前，現有合約將繼續有效。

雙方在聯合聲明中表示：「我們很高興宣布，ILA和美國海事聯盟已就新的為期六年的ILA-USMX總合約達成初步協議，預定等待批准，進而避免2025年1月15日發生任何罷工。」

「這項協議保護了ILA當前的就業機會，並建立了一套引進技術的架構，這些技術將創造更多就業機會，同時讓東部和墨西哥灣沿岸港口現代化——使它們更安全、更有效率，並創造他們維持供應鏈穩健所需的能力。」

聲明說，這是一份雙贏的協議，「能創造ILA就業機會，支持美國消費者和企業，並維持美國經濟做為全球市場的重要樞紐」。

ILA和資方沒有公布新暫定協議的細節，以便ILA普通成員和美國海事聯盟成員審查和批准最終文件。

在去年10月，雙方的糾紛導致工人上演三天大罷工，使得包括紐約-紐澤西港和喬治亞州薩凡納港在內的重要美國港口關閉，由於時值年底購物旺季前零售商備貨的重要時期，港口關閉對經濟造成短暫影響。

當時罷工不久後，ILA宣布敲定臨時勞資協議，碼頭工人未來六年加薪62%，繼續協商的期限到今年1月15日，以取得化解港口自動化歧見的時間。不過，ILA和USMX在11月協商兩天後，便宣布針對是否在碼頭添設半自動化設備的軌道式起重機議題陷入僵局，ILA威脅1月15日起再度發動罷工。

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