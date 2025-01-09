美元受川普關稅傳聞拉升 英國債市拋售重挫英鎊

美元指數周三走高，受有關川普關稅傳聞影響且長期美國公債殖利率上揚。英鎊跌至4月以來低點，英國公債遭到大幅拋售猶似2022年的市場動盪。

CNN報導川普考慮宣布國家經濟緊急狀態以推出新的關稅計畫後，美元指數一度上漲0.8%，終場仍漲0.5%至 109.090。

Monex 外匯交易員Helen Given說：「接下來幾周可能會有很大的波動，但我們相信美元將保持高位。」

美國10年期公債殖利率觸及盤中高點 4.73%，20年期殖利率自2023年以來首次突破5%。

聯準會（Fed）會議紀錄顯示，在通膨風險上升的背景下，Fed官員採取新的寬鬆立場，計畫未來幾個月放慢降息步調。

英鎊兌美元一度重挫1.3%至1.2321，為2024年4月以來最弱價位，英國公債在持續通膨壓力影響下擴大跌幅。

英國 10年期公債殖利率一度上漲14個基點至4.82%，為2008年以來最高。

瑞穗宏觀策略主管Jordan Rochester說：「近期的高通膨和低成長導致英鎊匯率和利率出現類似2022年的情況。」

日圓兌美元下跌0.2%至158.38，日圓早前一度觸及7月以來最弱價位。歐元兌美元跌0.2%至1.0321。