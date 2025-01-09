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台積電ADR跌2% 追隨台股連二日下跌
台積電ADR周三（8日）下跌2%，收在207.12美元，較台北交易溢價23.3%。費城半導體指數下跌1%。
美國股市周三收盤變化不大，由於周五就業報告報告發布的前一天美股休市，投資人不願大舉押注。
道瓊工業指數上漲106.84點，漲幅0.3%，報42,635.20點；標普500指數上漲9.20點，漲幅0.2%，報5,918.23點；那斯達克綜合指數小跌10.80點，跌幅不到0.1%，報19,478.88點。
台灣加權股價指數昨天下跌243.94點，收在23,407.33點。台積電（2330）下跌2.2%收在1,105.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 177.00 -0.92 171.50 3.21
中華電 CHT 123.28 +0.08 123.50 -0.18
台積電 TSM 1,362.85 -2.03 1,105.00 23.33
聯電 UMC 42.11 +0.16 42.70 -1.38
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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