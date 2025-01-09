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油價挫跌逾1% 美燃料庫存大增 金價觸及近四周最高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際原油價格周三（8日）下跌超過1%，原因是美元走強和上周美國燃料庫存大幅增加為油價帶來壓力，而且西德州原油期貨（WTI）價格在200天移動均線遇阻；金價周三觸及近四周最高，此前一份弱於預期的12月民間就業報告讓一些市場參與者鬆了一口氣，認為數據有助於舒緩Fed放慢降息步調的前景。

油價回挫逾1%

布蘭特原油3月期貨下跌89美分，跌幅1.16%，至每桶76.23美元；美國西德州原油2月期貨下跌93美分，跌幅 1.25%，至每桶 73.32 美元。這兩種指標油價盤初均上漲超過1%。

Lipow Oil Associates 公司總裁Andrew Lipow說：「過去幾周，汽油和柴油庫存大幅增加，拖累了石油市場。由於煉油廠繼續提高產量，燃料庫存增加。」

美國能源資訊局（EIA）周三公布的數據顯示，上周汽油庫存增加630萬桶，達到2.377億桶，而路透調查顯示分析師預期為增加150萬桶。

原油庫存上周減少95.9萬桶，降至4.146億桶，而分析師預期為減少18.4萬桶。

另一方面，美元走強也使石油價格對其他貨幣持有者而言更加昂貴，對油價造成壓力。

此外在技術面，西德州原油期貨一度漲至大約75.48美元的200日移動均線附近。但由於未能突破這個關鍵技術水平，油價收盤比盤中高點下跌了接近2美元。自去年10月以來，西德州油價始終未能突破200天移動均線。

金價觸及近四周最高

現貨黃金價格上漲0.5%，至每英兩2,661.94美元，觸及12月13日以來最高；美國黃金期貨收高0.3%，結算價報2,672.40美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek說：「民間就業數據疲軟是黃金走勢的原因之一，因為歸根結底，就業數據疲軟意味著經濟比許多人預期的要弱。」就業市場是聯準會官員進行利率決策時一個重要考量因素。

ADP全國就業報告顯示，美國12月增加12.2萬個民間就業職位，而經濟學家預期為增加14萬個。勞工部另一份報告顯示，上周初請失業金人數為20.1萬人，低於分析師預期的21.8萬人。

現貨白銀上漲0.1%，至每英兩30.03美元；白金上漲0.2%，至952.76美元；鈀金跌0.1%，至925.05美元。

庫存 油價 美國

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