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一度聲請破產保護！瑞典Northvolt股東大會決議繼續經營

中央社／ 斯德哥爾摩9日專電
瑞典電動車電池製造公司Northvolt經歷重重等危機，8日召開股東大會，會議中絕大多數的股東贊成Northvolt繼續經營。 路透
瑞典電動車電池製造公司Northvolt經歷重重等危機，8日召開股東大會，會議中絕大多數的股東贊成Northvolt繼續經營。 路透

瑞典電動車電池製造公司Northvolt經歷工安、高額負債、聲請破產保護等危機，Northvolt在8日召開股東大會，會議中絕大多數的股東贊成Northvolt繼續經營，股東代表對Northvolt的前景表示樂觀。

瑞典電池製造公司Northvolt這次的股東大會主要決定公司是否要繼續經營或是要清算，董事會在會前的建議為公司應該繼續經營。

Northvolt的最大股東包括福斯汽車（Volkswagen）持股21%、高盛集團（Goldman Sachs）持股19.2%以及瑞典投資公司Vargas Holding持股7.2%。其他主要持股者還包括了瑞典的退休基金AP、AMF與丹麥退休基金ATP。

AMF的代表奧斯卡森（Anders Oscarsson）表示，會議中股東全都支持公司繼續經營，沒有疑慮，這個決定是絕對多數通過。他表示，決議通過後首先可期待的是要保持樂觀，其次則是Northvolt目前面臨很艱難的危機，必須製造出產品並且要有足夠的盈餘。

Northvolt在2024年11月在美國聲請破產保護後，就辭退了將近5分之1的員工，Northvolt目前在歐洲與美洲共有約6千名員工，在瑞典北部的電池工廠人數最多，有3400名。股東大會的決議讓許多Northvolt的員工鬆了一口氣，接受瑞典媒體訪問的工程師表示，他們會繼續為歐洲電池產業與更環保的未來努力。

Northvolt在聲請破產保護時已有58億美元的負債，根據英國「金融時報」（Financial Times）的報導，歐盟（EU）已承諾Northvolt高達3.13億美金的借貸金額，若Northvolt倒閉，歐洲納稅人可能損失上億美金。

歐洲一直希望能夠藉由Northvolt來減少西方車廠對電池供應商寧德時代和比亞迪等中國競爭對手的依賴。Northvolt從歐洲最有希望成為本土電動車電池的領頭羊，變成一家面對鉅額負債與多重危機的公司。

除了負債等問題以外，Northvolt還得面對可能的原料缺乏。瑞典電台（SR）在2024年9月的調查報導中指出，中國為了削弱歐洲的電池產業實力而刻意停止出口電池的重要材料「石墨」到瑞典。

瑞典 破產 負債

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