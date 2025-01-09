美股收盤變化不大 投資人在就業報告前不願大舉押注

美國股市周三收盤變化不大，由於周五就業報告報告發布的前一天美股休市，投資人不願大舉押注。

道瓊工業指數上漲106.84點，漲幅0.3%，報42,635.20點；標普500指數上漲9.20點，漲幅0.2%，報5,918.23點；那斯達克綜合指數小跌10.80點，跌幅不到0.1%，報19,478.88點。

費城半導體指數下跌1%，台積電ADR跌2%，輝達（NVIDIA）變動不大。

美國10年期公債殖利率早盤一度漲到4.728%，為去年4月來最高盤中水準，終場收在4.691%，周二為4.684%。規模220億美元的30年期公債標售吸引了投資人的強勁需求，穩定了公債殖利率。

美股周四將休市紀念美國前總統卡特辭世，債市則提前收市。美國勞工部將在周五公布去年12月的非農就業報告。

聯準會（Fed） 12 月 17 日至 18 日的會議紀錄顯示，官員認為，物價壓力仍呈膠著的風險正在上升，他們正開始努力應付即將上任的川普政府可能政策的影響。

Fed理事沃勒周三表示，通膨2025年應該會繼續下降，讓Fed可以進一步降低利率，儘管降息步調還不確定。

安聯投資管理高級投資策略師Charlie Ripley說：「通膨是2025年的不確定因素。有很多事情都有可能使通膨回升。」

CNN報導，川普正在考慮利用《國際經濟緊急權力法》制定新的關稅計畫，此法授權總統在國家緊急狀態下管理進口，此後市場信心變得脆弱。

Great Hill Capital LLC董事長Thomas Hayes說：「如果實施更廣泛的關稅，可能會對通膨產生短期影響。Fed將靜觀其變，看他（川普）是否真的頒布懲罰性關稅，如果他真的這麼做，那麼這種潛在的通膨影響有多少會被政府減支所抵銷。」

標普 500 指數 11 大類股有 八 個上漲，其中醫療股領漲， 上漲 0.5%。追蹤國內小型企業的羅素 2000 指數下跌 0.5%。

超大型股漲跌不一，微軟漲 0.5%，而 Alphabet和 Meta 分別下跌 0.8% 和 1.2%。

投資人也正消化ADP 全國就業報告，報告顯示 12 月民間就業成長大幅放緩，但勞工部的另一份報告說上周初請失業金人數有所下降。

EBay 大漲 9.9%，此前 Meta 表示將啟動一項測試，在 Facebook Marketplace 上顯示這家電商的商品。

Edison International 重挫 10.18%。該公司在加州子公司切斷了給用戶的供電，以防止野火對配電線路造成破壞。

量子運算概念股Rigetti Computing 和 IonQ 暴跌超過 40%， Quantum Computing大跌 39%，輝達執行長黃仁勳表示，新興技術的電腦問世還有 30 年之久。