銀行股助攻 新加坡股市睽違近18年再創歷史新高

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
在銀行股價助攻下，新加坡股市8日改寫歷史新高紀錄。 路透
在銀行股價助攻下，新加坡股市8日改寫歷史新高紀錄。 路透

在銀行股的持續推動下，新加坡海峽時報指數（STI）8日上漲1.5%，收在歷史新高，刷新2007年10月所創下的紀錄。

星展集團（DBS）、華僑銀行（OCBC）與大華銀行（UOB）的股價皆創新高。貸款業務強勁成長，加上新加坡銀行業者有辦法因應利率較低導利潤空間遭擠壓的衝擊，助推了銀行股近期股價。該國政府重振股市的努力，也吸引了投資者的注意。

馬來亞銀行證券（Maybank Securities）分析師維克拉馬辛（Thilan Wickramasinghe）說：「因為新加坡可能成為美中貿易戰的相對受益者，同時也受益於中國大陸財政刺激的外溢效應，使得股價有潛在上升空間」。該券商如今把海峽時報指數的新目標價訂在4,020點，代表星國股市還會再上漲逾3%。

然而，市場觀察人士對新加坡股市前景仍有擔憂。隨著下市的公司比新上市的多，且區域內知名大企業選擇去其他市場掛牌，一些人認為星國股市已大不如前。

指數 新加坡

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