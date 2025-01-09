歐盟回應Meta風波：第3方事實查核能有效因應系統風險

中央社／ 布魯塞爾8日專電

社群媒體臉書、IG母公司Meta宣布將結束在美國的第3方事實查核計畫，引起歐洲熱議連鎖效應，歐盟執委會發言人稱，平台與第3方合作事實查核是有效因應系統性風險的方式之一，歐盟會依法關注後續發展。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布將「裁撤」在美國的第3方事實查核機制執行人員，旗下的臉書（Facebook）和Instagram（IG）等平台，將在美國採用類似X平台的「社群筆記」功能，也就是容許使用者在特定貼文上添加附註，而非由平台邀請第3方查核內容真實性。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）科技主權領域發言人雷尼耶（Thomas Regnier）在今天的例行記者會被問及此事，他先聲明歐盟不評論在美國發生的事，至於在歐盟「數位服務法」（DigitalServices Act）下，大型平台與第3方合作進行事實查核，可被認定為因應系統性風險的一種有效方式。

歐盟「數位服務法」要求大型網路平台必須採取有效措施因應平台內容的系統性風險，包括防範不實資訊、仇恨言論，以維護民主選舉過程、保護兒童青少年等。Meta旗下兩大社群媒體在歐洲的內容服務，便屬於該法最嚴格監管的對象。

不過Meta在回覆政治新聞網站Politico時表示，目前並無計畫停止在歐盟境內的事實查核活動，在作出相關改變前也會檢視是否合乎歐盟法律下的義務。

歐盟執委會在2024年4月對Meta採取正式行動（proceedings），原因是懷疑其旗下社群媒體在6月歐洲議會（European Parliament）選舉前並未有效防範不實資訊和政治廣告。

執委會懷疑Meta用來標記非法內容的機制，以及透過使用者補救和內部投訴的機制，並不足以符合歐盟「數位服務法」要求的有效性。

根據該法，展開正式行動將使歐盟當局有權對Meta採取暫時性手段，例如要求暫停服務等，且該法也未對執委會的進一步調查設定截止期限。換言之，Meta就像是被歐盟「留校察看」。

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