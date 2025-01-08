美上周初領失業金人數意外降至11個月新低

美國勞工部8日公布，止於元月4日當周，初領失業救濟金人數比前一周銳減1萬人至20.1萬人（季調後），低於市場預期的21.8萬人，是11個月新低，顯示勞動市場在2025年初仍保持穩定。

儘管以歷史標準來看，美國企業裁員數仍偏低，但聘僱速度也在減緩，意味著失業者更難找到工作；截至去年12月28日當周，連續申領失業救濟金人數比前一周增加3.3萬人至186.7萬人（季調後）。

另據7日公布的美國職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS），在去年11月，美國每名求職者有1.13個職缺，比10月的1.12個意外增加，反映出儘管企業招聘速度正在放緩，但勞動市場減緩的速度，可能不足以讓聯準會（Fed）急於降息。