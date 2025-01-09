美就業數據 不如預期

經濟日報／ 編譯湯淑君陳律安／綜合外電
美ADP新增就業人數
美ADP新增就業人數

從最新公布的統計來看，美國勞動市場2024年逐步趨弱趨勢，一路延續到年底，從民間企業新增就業人數到連續申領失業金人數，表現都不如市場預期強勁，顯示對勞動力需求持續放軟。

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國去年12月民間企業增聘員工人數放緩，且低於經濟學家預期，凸顯示勞工需求持續降溫。

彭博資訊報導，ADP研究所8日公布，美國企業上月增聘人數為12.2萬人，不僅比11月增加的14.6萬人減少，而且減至四個月來最低，遠不如市場預估的增加14萬人。此外，工資年比增幅為4.6%是2021年7月來最小。

ADP首席經濟學家理察森說：「在2024年最末月，勞動市場減緩至較溫和的成長步調。招聘和工資增幅雙雙減緩。」

同日，美國勞工部公布，止於元月4日的當周，初領失業金人數比前一周銳減1萬人至20.1萬人（季調後），低於市場預期。但截至去年12月28日當周，連續申領失業救濟金人數比前一周增加3.3萬人，至186.7萬人（季調後）。

儘管以歷史標準來看，美國企業裁員數仍偏低，但聘僱速度也在減緩，意味著失業者更難找到工作。

失業 美國

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