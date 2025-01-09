CNN：川普考慮宣布經濟緊急狀態 將實施大範圍關稅政策

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
CNN引述知情人士報導，美國候任總統川普正考慮宣布國家經濟緊急狀態。路透
CNN引述知情人士報導，美國候任總統川普正考慮宣布國家經濟緊急狀態。路透

CNN引述知情人士報導，美國候任總統川普正考慮宣布國家經濟緊急狀態，以實施他的大範圍關稅政策。

報導指出，宣布經濟緊急狀態將使川普可以援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），來制定新的關稅計畫；該法允許總統在國家危難之時管制進口。

川普推動大範圍關稅政策可能作法
川普推動大範圍關稅政策可能作法

知情人士表示，川普對該法青睞有加，因其賦予總統在關稅實施方面普遍的管轄權，且未嚴格要求確實要以國家安全為依據，證明關稅的必要性。知情人士說，川普尚未對是否宣布國家經濟緊急狀態做出最終決定。川普交接團隊並未回應對此報導置評的請求。

川普顧問也正在評估引用美國貿易法第338條的可能性，此法允許總統對被認為正在歧視美國商業的國家「新徵或追加關稅」，但該法在近代史中從未被使用過；或是考慮再次引用「301條款」，川普當初以國安為由對中國大陸加徵關稅就是引用該法，但根據該法實施關稅政府需進行調查，且受影響的公司通常會遊說數月，以要求被列為豁免對象。

在此報導刊出後，美股期指走跌，歐美從晶片到汽車和工業等類股同步下挫，美元兌其他貨幣匯率走升。

川普2019年第一屆任期時也曾援引過IEEPA，威脅把對墨西哥進口品的5%關稅調升至25%，除非墨西哥對跨境到美國的無證移民採取行動。後來直到墨西哥官員親自到華府與川普進行為期一周的談判並達成協議，川普才作罷。但此事仍引起美國商會和商業圓桌會議等遊說團體準備提告，質疑此舉的合法性。

川普 美國商會 關稅

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