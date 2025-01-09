Meta取消事實查核 研究員警告：為惡意假消息開大門

社群媒體巨擘Meta七日宣布將結束美國事實查核計畫，震驚各界，並引發研究人員嚴厲批評，警告這可能會為虛假敘述敞開大門。

法新社報導，Meta執行長祖克柏宣布，Meta將「裁撤」在美國的第三方事實查核機制執行人員。分析人士認為，這項重大政策轉向，是為了安撫總統當選人川普。

非營利獨立機構「資訊韌性中心」共同創辦人柏里表示：「這是內容查核的重大倒退，尤其是在惡意假消息和有害內容比以往任何時候發展得更快之際。」

在美國極端兩極化的政治環境中，事實查核與惡意假消息研究一直是熱門議題，美國保守派倡議者認為，這是限制言論自由與審查右翼言論的工具。川普所屬的共和黨與他的億萬富翁盟友、社群平台Ｘ老闆馬斯克長期以來一直附和這類批評。

柏里表示：「儘管保護言論自由至關重要，但是移除事實查核機制且沒有可靠的替代方案，可能會為更多有害敘述敞開大門」。

祖克柏表示，Meta旗下的臉書和Instagram等平台，將在美國採用「類似Ｘ平台的社群筆記功能」，作為替代方案。該功能允許使用者在特定貼文上添加附註，希望透過社群監督的力量，打擊平台上的錯誤訊息。

但研究人員一再質疑此舉對打擊假消息的成效。美國麥迪遜威斯康辛大學教授華格納說：「你不會隨便依靠某個人來阻止你的廁所漏水，但Meta現在試圖隨便依靠某個人來阻止錯誤訊息在他們的平台上傳播。」

華格納說，要求人們無償監管社群平台發布的虛假陳述，是放棄社會責任。

國際事實查核聯盟主任霍蘭表示，Meta的決定也將「傷害社群媒體用戶，他們正在尋找正確可靠的資訊，來做出有關日常生活和互動的決定。遺憾的是，這是在川普新政府和其支持者施加外部政治壓力後所做出的決定」。