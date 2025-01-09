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示好川普？ Meta取消事實查核

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
Meta執行長祖克柏宣布，在美國本土使用臉書與IG，不再設內容審核，回復由用戶相互監督內容真假。(美聯社)
Meta執行長祖克柏宣布，在美國本土使用臉書與IG，不再設內容審核，回復由用戶相互監督內容真假。(美聯社)

臉書母公司Meta七日宣布取消社群平台第三方事實查核，改由用戶自行標註可能帶有虛假訊息的發文；執行長祖克柏說，第三方查核有太多政治偏見，並計畫與總統當選人川普合作，減少審查。

Meta自二○一六年啟動第三方查核，政策高層主管卡普蘭七日宣布將在美國結束這項機制，轉向「社區註記」（community note）。

卡普蘭表示，Meta近年來建立出一個相當複雜的系統來管理平台內容，但這個方法已經到了難以忍受的地步，犯下非常多的錯誤。

卡普蘭指出，第三方事實查核不僅造成用戶困惑，也經常阻礙言論自由。

卡普蘭說，Meta將在美國改變這項機制，轉向社區註記；他說，Meta看到這個方法在X平台上的運作，成功賦權給社群來決定什麼樣的發文會造成誤導。

祖克柏親自錄製影片表示，現在是臉書和Instagram回歸初衷、保護言論自由的時候；他指控，政府和傳統媒體不斷推動資訊審查。

祖克柏說，川普在二○一六年勝選時，傳統媒體不停宣傳虛假訊息對民主造成威脅；他表示，Meta試圖回應這些擔憂，但第三方查核有愈來愈多政治偏見，摧毀大家對它的信任。

祖克柏表示，Meta平台在接下來幾個月裡將逐步採用社區註記系統，同時簡化內容政策，撤除對移民、性別等議題的發言限制；他也指出，Meta平台將放寬現行過濾內容的方式，並在平台上推播更多公民內容。

祖克柏說，Meta未來將與川普合作，一同對抗對美國企業帶有針對性，以及支持訊息審查的外國政府。

川普七日被媒體問及Meta的新政策是否與川普過去對Meta的威脅有關，川普對此表示贊同，認為「大概是」。

川普在去年贏得美國總統大選後，祖克柏為拉近與川普的關係，親赴佛州海湖莊園與川普共進晚餐，還向川普就職典禮基金捐贈一百萬美元；紐約時報報導，Meta取消事實查核被認為是向川普示好。

川普勝選後，美國科技大亨紛紛前往輸誠。蘋果公司執行長庫克、谷歌執行長皮查伊、亞馬遜創辦人貝佐斯先後到佛州會見川普，亞馬遜及OpenAI執行長奧特曼等人都向川普就職基金捐贈一百萬美元。

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