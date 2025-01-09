加國對美順差持續擴大

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

加拿大美國的貿易順差持續擴大，有助於縮小其整體貿易逆差，凸顯美國市場對加國經濟的重要性，卻也使加國更容易受到川普加徵關稅的威脅。

彭博資訊報導，加拿大統計局7日公布，加國11月的貿易逆差3.23億加幣（2.26億美元），為連續第九個月出現貿易赤字，但低於市場預期，也較10月的5.44億加幣縮減。

在黃金出口的提振下，加國11月對美貿易順差擴大到82億加幣，比10月的66億加幣進一步擴增。美國仍是加拿大最大的貿易夥伴，占加國76%的出口與64%的進口。

美國總統當選人川普時常抨擊加國對美的貿易順差，已要脅要對加國出口貨品全面加徵25%關稅，引發渥太華官員與產業團體警戒。加拿大的經濟，仰賴對美國的能源、汽車、礦物等貨物出口，加國的消費者與企業也倚賴來自美國的進口。

經濟學家預估，川普加徵關稅，將使加國的國內生產毛額（GDP）規模縮減2%─4%，可能讓當地經濟陷入衰退。

加拿大出口發展局經濟學家柏格曼說，「我們已見到在川普關稅上路前，業者搶著出口的跡象」，他預期在去年12月與今年1月，加國對美出口有望持續攀升。

加拿大 美國

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