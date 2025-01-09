南韓、印度經濟前景不樂觀

受到川普重返白宮等外部不確定性因素，以及南韓總統尹錫悅戒嚴風波的影響，韓國開發研究院（KDI）在睽違兩年後，做出「經濟衰退風險增加」的悲觀預測。另一方面，印度官方近日調降全年經濟成長率預測，恐證實外界對該國經濟逐漸放緩的疑慮。

韓媒Chosun Biz報導，南韓智庫KDI 8日發布經濟預測報告顯示，南韓12月消費者信心指數由11月的100.7急降至88.4，經濟現況指數由70降至52，預期指數則由74減至56。

報告預測，受到生產與景氣復甦放緩，以及對國內外不確定性的悲觀心理影響，南韓經濟衰退的風險增加。此外，自從總統尹錫悅去年引發的戒嚴風波以來，南韓企業信心指數以及消費者信心指數中衡量家戶經濟展望的子指數，均大幅下滑。

與過去總統遭彈劾時相比，這次事件對南韓經濟預期心理的影響更顯著。前總統朴槿惠2016年10月遭彈劾時，消費者信心指數在三個月後才下降9.4，但尹錫悅被彈劾至今僅一個月，該指數就下降12.3。

另外，印度統計局7日將截至3月的2024／2025財政年度經濟成長率預測，由6.5%調降至6.4%，增速為四年來最慢，且遠低於2023／2024年度的8.2%，主要受到製造業疲軟和民間投資放慢的拖累，也反映印度的經濟展望堪憂，未來數月的成長也可能因為川普的貿易政策而持續承壓。