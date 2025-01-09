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本田電動車搭載機器人技術

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

本田汽車7日發表兩款新系列電動車「0系列」，並使用其已退役的人形機器人「Asimo」的作業系統，做為這系列車輛的自駕和其他軟體的指揮中心，但隨著電動車需求持續失去動能，該公司也不排除放緩電動車投資。

彭博資訊報導，本田7日在CES上發表這兩款車，預計2026年上半年在北美開賣。這也是本田計劃2030年前在全球推出的30款新電動車的第一批。

這兩款車今年內將開始在本田美國俄亥俄州的工廠生產，使用本田和LG新能源合資工廠的電池，並搭載結合其專屬人工智慧（AI）的作業系統「Asimo OS」，以提供更高等級的自動駕駛技術；本田最終目標是達到系統能辨識周圍環境、駕駛可雙手放開方向盤的Level 3自駕標準。

該作業系統與本田2000年在CES上首次發表的人型機器人同名。雖然Asimo機器人早在2022年就已退役，但本田之後仍持續研發改良相關技術。

此外，本田7日也宣布，正和日本瑞薩電子合作研發今後用於0系列的高效能系統單晶片（SoC），透過結合多項功能到單一晶片來精簡化車輛。

本田現以2040年北美車輛銷售100%淨零碳排為目標，但該公司已表示，若電動車需求持續減弱，不排除改變目標。

日本 本田 電動

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