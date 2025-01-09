Uniqlo母公司加薪11%

受惠於服飾需求暢旺，日本快時尚大廠優衣庫母公司迅銷（Fast Retailing）8日宣布，將為總公司正職員工和銷售人員加薪11%；然而，受晶片需求疲弱影響，日本晶片大廠瑞薩將裁員5%。

迅銷表示，這次調薪將於3月生效，新進員工的月薪從目前的30萬日圓提高到33萬日圓（約新台幣6.5萬元）；門市經理月薪起薪調整為41萬日圓，高於目前的39萬日圓。分析師也預估，拜日本當地的低溫提振服飾銷售所賜，迅銷預定9日發布的上季財報，可望締造亮眼的佳績。

相較下，瑞薩則受累於各類晶片需求疲軟，預計今年在海內外裁員5%以內的人力，也就是裁員千人之內。該公司也將推原本應該在今年春季生效的固定調薪。

瑞薩發言人指出，裁員舉措是「為了要在市場情況持續惡化之際，強化組織以實現長期發展，並落實成長策略」。

日本銀行（央行）正密切關注「春鬥」薪資談判，以了解薪資成長是否能跟上通膨步調，並考量是否進一步升息。