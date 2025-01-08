投資人評估就業數據及川普關稅計畫 美股開平盤
美國總統當選人川普據稱正考慮宣布國家經濟緊急狀態，以便實施他的新關稅計畫。在投資人評估這項消息，並消化比預期疲軟的就業數據之際，美股主要指數今天開盤大致持平。
美國有線電視新聞網（CNN）今天引述消息人士報導，川普（Donald Trump）考慮援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），宣布國家經濟緊急狀態，以便讓他實施新的關稅計畫。
道瓊工業指數小漲13.7點或0.03%，開在42542.1點。
標普500指數小漲1.6點或0.03%，開在5910.66點。
那斯達克指數小跌20.3點或0.10%，開在19469.37點。
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