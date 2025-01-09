AI新創估值衝600億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

創投基金去年對人工智慧（AI）新創企業的投資規模，創下歷來新高，而這些AI公司募資的速度也絲毫未減。新創公司Anthropic據傳正計劃在新一輪募資集資20億美元，使這個OpenAI對手的估值達到600億美元。

道瓊社引述知情人士報導，新一輪募資由創投基金Lightspeed Venture Partners領投。據CB Insights統計，這筆交易將使Anthropic成為美國估值第五高的新創公司，僅次於SpaceX、OpenAI、Stripe和Databricks。

Anthropic主要產品是名為Claude的聊天機器人，在程式設計師和企業之間頗受歡迎，但在一般用戶的普及率不如ChatGPT。

Anthropic的技術在這次國際消費性電子展（CES）中也得到日本Panasonic的力挺。

Panasonic社長楠見雄規表示，將和Anthropic聯手，目標是在十年內讓AI占Panasonic營收比率提升至30%。與Anthropic合作旨在提升Panasonic產品的自然語言互動能力。

Anthropic目前為止大部分資金來自合作夥伴亞馬遜（Amazon），亞馬遜去年11月承諾向這家初創公司投資40億美元，自2023年以來投資已達到80億美元。

在此同時，創投基金去年對AI新創公司投入的資金，創下新高970億美元。PitchBook本周的數據顯示，去年美國新創企業總共募集到2,090億美元，其中將近一半流向AI公司，創下歷來最高。

多數AI公司尚未獲利，卻能順利吸納到極誇張的資金，像OpenAI三個月前才募到66億美元，公司估值隨之膨脹將將近一倍至1,570億美元。上個月馬斯克的xAI也說已募得60億美元新資金，公司估值超過400億美元。

這些誇張籌資速度背後也掩藏了一個事實：這些公司不斷消耗數十億美元的現金，顯然也需要更多大量資金才能維持目前的營運。就目前而言，雲端服務商似乎才是AI聊天機器人大戰的最大贏家，他們按租賃算力收取高昂的費用。

OpenAI 新創企業 馬斯克

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