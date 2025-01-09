三星去年第4季獲利遠不如預期 砸大錢研發技術、擴產是主因

三星電子為了在與人工智慧（AI）相關的高頻寬記憶體（HBM）市場，追上競爭同業SK海力士和美光，砸下巨額研發費用並擴產，導致上季的初估營業利益遠遜預期。儘管如此，外界預估晶片需求將復甦，仍帶動該公司8日股價收漲3.43%。

三星8日公布，去年第4季初估營業利益，季減29%至6.5兆韓元（45億美元），遠不及分析師估計的7.7兆韓元。

三星說，該公司斥資奪回AI晶片市占的同時，電腦和行動裝置所需的傳統晶片需求轉弱，旗下智慧手機和電視等面臨更激烈的競爭，晶圓代工部門的產能利用率也下滑。

Counterpoint分析師姜湯姆（音譯）指出，三星錯過HBM熱潮，正經歷該公司史上最艱難的時刻之一，如今拼命追趕。

輝達AI晶片須搭載HBM，SK海力士已是輝達供應商，但三星產品遲遲未能獲得認證，讓SK海力士得以在HBM市場奪下更大市占。

受此影響，三星去年股價大跌32%，跌幅超越韓股大盤的10%，SK海力士則急漲20%以上。市場預料，SK海力士最新公布的季度盈餘將改寫歷來新高。

身為記憶體龍頭的三星，能否趕上對手，投資人審慎看待。

三星仍極受行動晶片需求低迷的衝擊，同時須設法克服成熟製程晶片供給大增的問題。高層估計，2025年的智慧機晶片需求將維持疲弱，電視和家電部門則面對陸廠激烈的價格競爭，侵蝕利潤。

相較之下，SK海力士打算減產成熟製程晶片，並提高資本開支，以追趕AI熱潮。

該公司宣布多項投資計畫，包括要斥資146億美元，在南韓興建新的記憶體工廠，並要投入38.7億美元，在美國印第安那州打造先進封裝廠和AI產品研究中心。

三星去年第3季表現也令人失望，該公司因此罕見地發布道歉聲明。

Vital Knowledge公司的克里薩富利說，儘管三星上季數據慘澹，但該公司在HBM領域，不大可能長期無足輕重。

分析師表示，三星晶圓代工部門的生產良率難以提高，吃掉獲利，預料該部門會持續虧損。

另外，該公司22日將發布Galaxy S25新機，承諾會更善用AI，投資人將密切關注。