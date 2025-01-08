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美股受通膨疑慮影響挫跌 亞股震盪收盤走勢不一

中央社／ 香港8日綜合外電報導
最新出爐的數據顯示美國經濟與就業市場依然強勁，打擊市場預期聯準會降息心理，引發華爾街股市賣壓；亞洲股市今天走勢震盪，各國指數收盤互有漲跌。 示意圖／AI生成
最新出爐的數據顯示美國經濟與就業市場依然強勁，打擊市場預期聯準會降息心理，引發華爾街股市賣壓；亞洲股市今天走勢震盪，各國指數收盤互有漲跌。 示意圖／AI生成

最新出爐的數據顯示美國經濟與就業市場依然強勁，打擊市場預期聯準會降息心理，引發華爾街股市賣壓；亞洲股市今天走勢震盪，各國指數收盤互有漲跌。

法新社報導，在美國候任總統川普誓言減稅、鬆綁管制和緊縮移民政策的情況下，通膨疑慮早已攀升，而最新出爐的通膨數據更增添市場的不確定性。

外界密切關注的美國去年12月服務業指數上揚，其中價格指數漲幅超乎預期，創下去年1月以來新高。

另一項數據顯示，美國去年11月職缺數超乎預期，觸及6個月高點。這些數據表明聯準會有理由放慢降息腳步。隨著通膨放緩，聯準會去年已3度調降利率。

市場目光現在轉向將於10日公布的美國非農就業人口數據，可從中一窺美國勞動市場和經濟的現況。

華爾街三大指數昨天收跌，其中標準普爾500指數和以科技股為主的那斯達克指數跌幅雙雙超過1%。

亞洲股市今天走勢不一，東京、香港、台北、馬尼拉都收跌，雪梨、新加坡、首爾和威靈頓股市則收漲。上海股市近乎持平。

亞股 指數 美國 通膨

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