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微軟將裁員！不分薪資等級績效不佳就走人 發言人回應證實了

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
微軟證實近期內將裁撤員工，正在對員工績效進行考核。美聯社
微軟證實近期內將裁撤員工，正在對員工績效進行考核。美聯社

知情人士表示，微軟計劃近期內裁員，而且會把重點放高薪績效不佳的員工，做為裁員目標。微軟發言人也證實這項消息，但拒絕透露計劃裁員的人數。

Business Insider報導，兩名知情人士表示，微軟正在效仿競爭對手，對績效管理採取更強硬的態度，該公司主管過去幾個月都在檢討員工績效，就連薪資等級幾乎已是公司最高者也不放過。裁員範圍將涵蓋整間公司，包括微軟重要的安全部門。

微軟發言人表示：「在微軟公司裡，我們專注在高績效人才。我們一直努力在幫助人們學習和成長。當人們績效不佳時，我們將會採取適當行動。」

發言人表示，當微軟以績效為由裁員時，通常會另外找人補上職位，因此整體員工人數可能變化不大。截至去年6月底，微軟的全職員工約有22.8萬人。

微軟 績效 職位 薪資 高薪

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