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Uniqlo母公司迅銷宣布加薪11% 新進人員加薪3萬日圓

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）宣布將加薪。路透
優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）宣布將加薪。路透

優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）周三宣布，將為總公司正職員工和銷售人員加薪11%，可見日本企業正逐步擺脫30年之久抗拒加薪的態度。

亞洲最大服裝零售商迅銷周三表示，這次調薪將於3月生效，新進員工的月薪從目前的30萬日圓提高到33萬日圓（約新台幣6.5萬元）；門市經理月薪起薪調整為41萬日圓，高於目前的39萬日圓。

日本銀行（央行）正密切關注「春鬥」薪資談判之際，以了解薪資成長是否能跟上通膨步調，並考量是否進一步升息。

日本 月薪 薪資

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