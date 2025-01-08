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把握川普上任前的平靜 全球政府與企業今年來發債額創同期紀錄

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
在當前市場平靜之際，世界各國政府與企業今年來正以前所未有的速度發債。歐新社
在當前市場平靜之際，世界各國政府與企業今年來正以前所未有的速度發債。歐新社

世界各國政府與企業今年來正以前所未有的速度發債，希望在當前市場平靜之際，爭搶手握大量現金、渴求收益率的投資人需求。

彭博資訊報導，全球政府與企業今年來截至7日透過發行各類債券所籌得的資金，約為1,845億美元，還有更多債券將在本周稍後定價。

由於公司債與美國公債的利差接近30年低點，亞太債券發行人7日定價的債券金額為2023年來同期最多，8日將有更多債券定價，歐洲今年來的發債籌資額也創同期紀錄，華爾街正預測1月的美國發債額可能衝上2,000億美元的同期新高。

退休金基金和保險業者希望搶在多國央行降息之前，鎖定較高的殖利率，也願意接受目前的風險溢酬低迷情勢，這類需求幫助債券基金去年全年的吸金額創紀錄，今年預估將增加，蓋過交易員對政府財政赤字與通膨可能再起的憂慮。

Palinuro資本公司投資長佩卡提耶羅表示，債券發行人正利用美國候任總統1月20日就職前的平靜市場、低波動、及利差縮小等機會，卯起來發債，以免川普宣布關稅可能衝擊這場派對。

而且，目前市場對企業資產負債表的憂慮降低，花旗集團（Citigroup）策略師團隊預期，今年高收益債發行額將比去年跳增超過30%至3,700億美元，為歷來第七繁忙的一年，主因為併購活動預期將升溫，預料將帶動發債活動。

同時，包含利差與公債殖利率的全球整體殖利率依然接近金融海嘯以來的高點，隨著投資人降低今年的降息預期，這種情勢預料今年都將持續。

相較下，投資人已在憂慮美國財政赤字情況，帶動美國公債殖利率急速攀升。英國財政也有類似憂慮，長期公債殖利率7日衝上1998年來最高。

投資人 美國 財政赤字

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