固特異將以7億美元將 Dunlop 品牌賣給住友橡膠

固特異公司（Goodyear Tire & Rubber）宣布，將以大約7億美元的價格將旗下登祿普（Dunlop）品牌賣給日本的住友橡膠工業公司。住友橡膠在日本在內亞洲地區已經以登祿普品牌銷售輪胎。

固特異周二表示，已同意將登祿普在歐洲、北美和大洋洲的乘用車、商用和其他特種輪胎商標和無形資產賣給這家日本輪胎和其他橡膠產品製造商。

固特異說，住友橡膠將在交易完成時支付約7.01億美元，用於登祿普品牌在相關地區商標的轉讓、支付和交易相關的特定費用及購買登祿普的輪胎庫存。

這項交易並不包括生產設施，在住友橡膠在亞洲設廠足以應付額外需求之前，固特異將協助供應一定數量的輪胎。

固特異表示，打算將所得款項用於降低負債，並為其他計畫提供資金。

這筆交易尚需獲得主管機關的批准，預計最晚在2025年年中完成。

固特異表示，登祿普2023年乘用車輪胎銷售額為5.32億美元，商用車輪胎銷售額為2.01億美元。

固特異說，該公司將重新取得登祿普在歐洲的卡車輪胎商標授權，並保留在歐洲和大洋洲的機車胎事業使用登祿普商標的權利。