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何時會有最新iPhone SE和iPad 11？彭博記者爆料是4月

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司據傳會在4月推出最新款的iPhone SE。路透
蘋果公司據傳會在4月推出最新款的iPhone SE。路透

彭博資訊記者最新指出，蘋果若按計畫進行，將會在4月推出最新款的iPhone SE和iPad產品。這條消息顯然迅速駁斥了在周二（7日）流傳這些新產品將在1月上市的傳言。

從現在起到蘋果6月的全球開發者大會，蘋果預期將推出2025初的產品陣容。根據以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）最新社群貼文，蘋果確實正在開發新款iPad和 iPhone SE，而且考慮在發表時搭載新的作業系統 iOS 18.3，「但這不代表它們將在本月一起推出，意味著如果一切按計畫進行，都會在4月前推出，即iOS 18.4之前」。iOS 18.4預定在6月WWDC舉行前推出。

上述4月的時間點，與稍早傳言指出iPhone SE 4、搭載M4晶片的iPad Air和iPad 11將於2025年初更新MacBook Air後發表的消息一致。此外，這也為蘋果可能在5月或WWDC舉行期間發表附帶有螢幕的居家聯網裝置控制器Home Hub留下了空間，不過一些人認為，這款產品已被延後至秋季發表。

AppleInsider網站報導，iPad 11預料會搭載A18處理器，並把AI功能Apple Intelligence帶入平板電腦，至於iPad Air的更新則是搭載M4晶片，這也預告謠傳秋季推出的iPad Pro會搭載M5晶片 。

蘋果通常會遵循某種模式來發表新產品，例如旗艦款iPhone通常會在秋季發表，至於平價手機iPhone SE則一直是在春季推出。

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