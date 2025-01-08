快訊

台灣景點排名大勝日本！紐時評選2025年「全球必去52個地方」榜單揭曉

年輕人不喝紅酒？法國葡萄酒產業的衰退危機

高鐵年終公布 3.27個月+2筆獎金「達6.5個月以上」

聯想前進沙國建製造基地 預計2026年開始生產

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸PC大廠聯想集團8日公布，與沙烏地公共投資基金（PIF）旗下公司Alat完成20億美元投資及達成戰略合作協議，聯想集團將在當地新建一座可持續的製造基地，預計2026年起開始生產。（取自聯想集團官網）
大陸PC大廠聯想集團8日公布，與沙烏地公共投資基金（PIF）旗下公司Alat完成20億美元投資及達成戰略合作協議，聯想集團將在當地新建一座可持續的製造基地，預計2026年起開始生產。（取自聯想集團官網）

大陸PC大廠聯想集團8日公布，與沙烏地公共投資基金（PIF）旗下公司Alat完成20億美元投資，以及達成戰略合作協議，聯想集團將在當地新建1座可持續的製造基地，預計於2026年起開始生產，年產個人電腦及伺服器數百萬台。

聯想集團2024年5月公布向Alat發行3年期20億美元可換股債券，並達成戰略合作協議，有關交易已獲得股東批准及所有必要的監管部門批准。

該公司表示，交易完成後，聯想集團將在沙烏地首都利雅德設立中東及非洲地區總部，並在該國新建一座可持續的製造基地，為該地區乃至全球客戶提供服務。該製造基地將依託本地研發團隊，打造端到端「沙烏地製造」的產品。

根據計劃，新工廠預計於2026年起開始生產，預計年產個人電腦和伺服器數百萬台，一舉成為由布局在阿根廷、巴西、中國、德國、匈牙利、印度、日本、墨西哥和美國等30多個市場的製造基地，構成聯想全球製造據點的重要一環。

聯想集團8日也在港交所公布，本金總額為20億美元的可換股債券認購協議，以及11.5億份認股權證認購協議的全部先決條件已獲達成，債券發行與認股權證發行已於8日完成，2項集資所得款項淨額，分別達到港幣155.47億元及港幣16.45億元。

聯想指出，根據債券認購協議，換股價已經調整為每股港幣10.02元。假設可換股債券按該調整換股價獲悉數轉換，可換股債券將可轉換為15.6億股股份，占擴大的已發行股份數目約11.17%。同日，公司與投資者亦訂立戰略合作下計劃的生產營運計劃協議、業務發展合作協議。

日本 本金 美國

延伸閱讀

債券跌出投資價值…殖利率根本高股息ETF！ 00945B過去六個月表現最突出

發債五哥 壽險雙雄入列

國泰投等債 擁「三高」優勢

非投等債 2025年有看頭

相關新聞

「川普商業夥伴」阿聯億萬富翁 將在美投資200億建數據中心

川普7日宣布，億萬富豪薩瓦尼(Hussain Sajwani)在阿拉伯聯合大公國的房地產開發公司「達馬克地產」(DAMA...

Uniqlo母公司迅銷宣布加薪11% 新進人員加薪3萬日圓

優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）周三宣布，將為總公司正職員工和銷售人員加薪11%，可見日...

川普控北約盟國付出太少 稱軍費占GDP比重應達5%

美國總統當選人川普今天力促北大西洋公約組織（NATO）成員國將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的5%，凸顯他一貫主張...

蘋果將投資印尼10億美元 仍未能解除iPhone 16禁賣令

蘋果iPhone 16因未符合印尼製造零件比重規定遭禁售，蘋果7日派高層與印尼官員見面。印尼投資與下游部長羅桑表示，蘋果...

把握川普上任前的平靜 全球政府與企業今年來發債額創同期紀錄

世界各國政府與企業今年來正以前所未有的速度發債，希望在當前市場平靜之際，爭搶手握大量現金、渴求收益率的投資人需求。

固特異將以7億美元將 Dunlop 品牌賣給住友橡膠

固特異公司（Goodyear Tire & Rubber）宣布，將以大約7億美元的價格將旗下登祿普（Dunlop）品牌賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。