備戰生成式AI時代！圖庫巨擘Getty Images收購同業Shutterstock

圖庫大咖業者Getty Images已同意收購同業Shutterstock，將創造出規模37億美元的圖庫巨擘，以準備迎接生成式人工智慧（AI）生成影像的挑戰。

根據雙方7日發布的聲明，Getty Images將以每股約28.85美元的現金、或是約13.67股的股票，收購Shutterstock的每股股票，Shutterstock股東也可選擇同時取得現金和Getty Images股票，也就是每股9.5美元現金以及9.17股的Getty Images股票。根據路透計算，這樁交易的價值超過10億美元。

Getty Images預料將支付3.31億美元的現金與3.194億股的自家股票，在交易完成後，Getty Images將取得合併後新公司約54.7%的股權，Shutterstock則擁有剩餘股權，Getty Images執行長彼得斯（Craig Peters）將繼續擔任新公司的舵手。

Getty Images和Shutterstock合併後，將讓Getty Images龐大的照片、繪圖及影音資料庫，與Shutterstock允許用戶上傳內容的龐大可搜尋平台整合在一起，新公司年營收總額接近20億美元。

在生成式AI工具漸受歡迎之際，這兩大授權視覺內容供應商押注雙方合併將能降低成本，預料將在交易完成後的三年節省多達2億元的成本，並且藉由提供更廣泛的套裝服務給媒體、廣告及內容創作產業，釋出更多營收機會。

彼得斯7日則淡化AI的影響，表示他有信心這樁合併案將獲得美國和歐洲的反托辣斯當局批准。但專家指出，美國候任總統川普任命的司法部反托辣斯部門人選，暗示當局對併購的嚴格檢視態度不會改變。