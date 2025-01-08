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政治影響經濟 韓智庫2年來首次稱衰退風險增加

中央社／ 首爾8日專電

受到美國總統當選人川普重回白宮等外部不確定性因素，以及韓國總統尹錫悅戒嚴風波影響，韓國開發研究院（KDI）睽違2年做出「經濟衰退風險增加」的悲觀預測。

KDI今天發布的最新經濟預測指出，受到經濟生產、景氣改善放緩，加上對國內外不確定性的悲觀心理，近期韓國經濟出現衰退風險增加趨勢。這也是KDI自2023年1月以來首次做出上述判斷。

KDI去年12月報告中僅表示不確定性增加，導致景氣回溫有限，但在短短一個月內明顯變得更加悲觀。報告強調，在外部不確定性擴大同時，經濟預期心理也因國內政局持續惡化。

尹錫悅去年12月3日突然宣布緊急戒嚴，但在國會表決後快速解嚴，之後因此遭國會彈劾停職，現正因叛國罪調查與搜查單位僵持不下。

報告指出，這次事件與過去總統遭彈劾時相比，外匯及股市市場受影響波動有限，但對經濟預期心理的影響卻更為顯著。韓國前總統朴槿惠在2016年10月被彈劾時，消費者心理指數在3個月後才下降9.4個百分點；但這次尹錫悅被彈劾僅1個月，就下降了12.3個百分點。

在內需不振同時，韓國出口表現也不如預期。KDI指出，除半導體以外產業的生產及出口增勢都在放緩，尤其是建築業受內需影響表現疲軟，在內需消費及建設投資不振狀況延長之下，景氣回溫程度更加受限。

尹錫悅 經濟衰退

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