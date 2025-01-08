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運輸成本高加川普關稅 產品原物料恐漲20%

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
地緣政治緊張局勢、川普關稅政策都將持續影響全球自由貿易流通，民生用品與原物料恐上漲至少20%。路透
地緣政治緊張局勢、川普關稅政策都將持續影響全球自由貿易流通，民生用品與原物料恐上漲至少20%。路透

全球運輸成本持續升高，未來物價恐上漲至少20%！面對地緣政治緊張局勢，以及川普的關稅政策，將持續影響全球自由貿易流通，包括民生用品與原物料物價都有明顯增長。

專家呼籲，國際社會應重視自由貿易戰略佈局，以維持市場成長和消費者信心。

全球物價上漲20%

衛報》報導，全球不穩定及川普關稅政策恐將擾亂全球自由貿易。國際貿易協會（ITA）指出，若是商品採購和運輸持續存在阻礙，包括食品和飲料等民生用品價格將上漲20%，未來若美國提高進口關稅，物價恐將持續升高。

據皇家採購與供應學會（CIPS）調查，由於地緣政治不穩定，包括中東緊張局勢、供應鏈中斷和網路安全問題，電子、機械、化學品和石油產品的成本也可能上漲。其中，機械、化學品、電腦組件和金屬的成本將可能上漲5%至20%。

BBC》報導，英國商會（BCC）針對5000家英國企業的調查顯示，多數企業的信心指數已經下滑至兩年來的最低水平，而超過一半的企業計劃在未來三個月內提高物價，將成本轉嫁給消費者。

國際運輸成本高

事實上，國際運輸成本近幾個月來不斷上升，全球貨運公司也面臨一系列挑戰。據報導，中東局勢緊張迫使船隻必須繞道而行，加上胡塞叛軍對穿越紅海的船隻進行襲擊，從而增加運輸航行的時間成本。

未來，若川普兌現他的政策，美國將對全球進口產品徵收10%的關稅，以及對中國商品徵收更高的60%關稅。然而，貿易專家警告，任何新的關稅都可能推高成本、擾亂貿易流動，並引發對美國出口的報復。

CIPS執行長法雷爾表示，全球存在許多擾亂商品和服務平穩流動的戰略挑戰，而川普關稅政策對自由貿易的影響，將導致政治緊張局勢加劇及全球人才爭奪戰，如果要維持市場成長和消費者信心，這些問題都需要巧妙處理。

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