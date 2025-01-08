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黃仁勳：Nvidia AI晶片已超越摩爾定律 現在有三個AI定律

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，輝達AI晶片效能的進步速度，已比驅動過去數十年來運算進展的「摩爾定律」還快，並且主張現在有三個活躍發展中的AI擴展定律（scaling law）。

科技媒體TechCrunch報導，黃仁勳7日在拉斯維加斯消費電子展（CES）發表主題演講時說：「我們系統的進展速度比摩爾定律還快。」他聲稱，輝達目前AI晶片的效能，比十年前生產的晶片高出1,000倍，遠快於摩爾定律設定的標準。

摩爾定律是由英特爾（Intel）共同創辦人摩爾（Gordon Moore）在1965年提出，預測電腦晶片上的電晶體數量每年約會倍增，相當於提高晶片效能一倍，但近年摩爾定律的發展已放慢。

不過，黃仁勳聲稱，輝達的AI晶片正以自己的步調加速，「我們能同時打造架構、晶片、系統、資料庫以及演算法」，「如果你辦到了，那麼你的速度就能比摩爾定律還快，因為你能夠全面創新」。輝達表示，其最新款的資料中心超級晶片，在運作AI推論工作量時的速度，比上一代晶片快30倍。

這並非黃仁勳首次宣示輝達正在超越摩爾定律，他去年11月接受播客（podcast）節目訪問時表示，AI世界正走向「超級摩爾定律」。

他也駁斥AI進展正在放慢的說法，主張現在有三個活躍發展中的AI擴展定律：AI模型從大量數據學習型態的預訓練（pre-training）、微調AI模型回答的後期訓練（post-training）以及在推論階段給予AI模型更多時間「思考」的測試階段運算。

黃仁勳說，「摩爾定律在運算史上如此重要的原因，是降低了運算成本」，「相同的事物將出現在推升效能的推論，因此，推論成本也將降低」。他說，他已整體聚焦於開發效能更高的晶片，而更多高效能晶片長期將能壓低價格。

CES 拉斯維加斯 美國 黃仁勳

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