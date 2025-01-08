亞馬遜AWS投資喬治亞州110億美元 分析師看好利潤還有成長空間

亞馬遜表示，旗下雲端運算部門AWS將在美國喬治亞州投資至少110億美元，擴建人工智慧（AI）基礎設施，以支持雲端運算與AI科技。分析師也看好AWS的利潤展望2025年「持續有成長空間」。

亞馬遜表示，在喬治亞州Butts和Douglas郡的這筆投資預料將創造550個高技能新工作，並且強化喬治亞州作為頂尖數位創新重鎮的地位。

Loop資本公司分析師桑德森（Rob Sanderson）7日發布報告表示，AWS的利潤前景在2025年還有上行空間，「我們認為除了AWS前景將迎來長期而令人興奮的熱絡需求期之外，（AWS和亞馬遜的零售部門）利潤展望也同時看好」。

他強調，外出購物區域化的影響已帶動零售部門的營業利益率在過去幾季回升，而且華爾街的預估並未考量到零售部門經濟效益好轉。他也指出，亞馬遜上周生效、要求多數地區員工重返辦公室的要求，可能引發一些高薪員工離職，從而提振

他給予亞馬遜股票買進評等，目標價為275美元。亞馬遜股價7日收盤重挫2.4%至222.11美元。