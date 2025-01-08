Nvidia黃仁勳：中國車廠已為自駕車功能設定標準

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日表示，比亞迪（BYD）、蔚來汽車（Nio）、小米及小鵬汽車（Xpeng）等中國大陸汽車製造商，已為自駕車功能設立標準。

黃仁勳在拉斯維加斯消費電子展（CES）表示，「最大的單一影響，是從中國輸出的不可思議科技」，並且形容這四家車廠和其他業者在車內使用的技術是「如此之好」。他說，中國大陸電動車製造商正在設定自駕車功能的標準。

此外，中國大陸電動車製造商極氪今年連續第三年參加CES，並且發表預定2025年推出的至少三款新車，其中一些車款將採用以NVIDIA DRIVE Thor系統為基礎的智慧駕駛車用域控制器。

極氪也計劃在美國推出另一款配備NVIDIA DRIVE Thor系統的電動車，內部代碼「RT」，將獲自駕計程車開發商Waymo採用。