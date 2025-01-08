黃仁勳：正在尋找台灣總部合適地點 Computex 可能宣布一些計畫
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美西時間7日在美國CES記者會上，談及台灣設總部計畫，他表示，正在尋找合適地點，並透露也許會在台北國際電腦展（COMPUTEX）上宣布一些計畫，引發外界聯想。
輝達先前傳出將在台灣設海外總部，對此，黃仁勳回應，台灣員工很多，現有辦公室不敷使用，需要更大建築，未來與台廠的合作也會更方便，並開玩笑地說，「有好地方要先跟我說，不要告訴別人」。
黃仁勳也透露，會回台與員工一起過農曆新年，自己也很期待，「這是每年例行的傳統」。
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