黃仁勳：正在尋找台灣總部合適地點 Computex 可能宣布一些計畫

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美西時間7日在美國CES記者會上，談及台灣設總部計畫，他表示，正在尋找合適地點，並透露也許會在台北國際電腦展（COMPUTEX）上宣布一些計畫，引發外界聯想。

輝達先前傳出將在台灣設海外總部，對此，黃仁勳回應，台灣員工很多，現有辦公室不敷使用，需要更大建築，未來與台廠的合作也會更方便，並開玩笑地說，「有好地方要先跟我說，不要告訴別人」。

黃仁勳也透露，會回台與員工一起過農曆新年，自己也很期待，「這是每年例行的傳統」。