Nvidia黃仁勳一席開示 刺激上季獲利不如預期的三星股價大漲

三星電子上季營業利益不如預期，反映人工智慧（AI）晶片開發的腳步落後，但股價8日盤中卻強彈3%，原因在於「AI晶片大神」輝達（Nvidia）執行長黃仁勳暗示，三星電子可能很快就能供應高頻寬記憶體（HBM）晶片給輝達。

黃仁勳7日在拉斯維加斯消費電子展（CES）上表示，三星電子在開發AI系統的新形態晶片時，已遭遇難關，但他有信心三星電子可望克服挑戰，「他們正在努力，他們將會成功，毫無疑問」，「我有信心三星將在HBM取得成功，我對這點有信心，就像我有信心明天一定是周三」。

他表示，「它們必須研擬新設計」，「但他們能辦到，他們正非常快速行動，他們非常投入」。

三星電子股價8日一度大漲3.1%，漲幅稍後收斂至2.5%，報56,800韓元。