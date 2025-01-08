債券拋售加速！川普效應 美10年期公債殖利率攀至去年4月來最高

隨著川普就職典禮逼近，市場臆測他的政策可能刺激通膨加劇，債市買家卻步，長天期債券的拋售加速，殖利率升至幾個月來最高，而期權顯示美國10年期公債的殖利率可能飆破5%，那是2023年10月以來未曾見過的水準。

10年期公債殖利率繼周一（6日）升至4.616%後，周二（7日）繼續上揚，報4.695%，為4月以來最高。30年期公債殖利率率周一收於4.836%，約14個月以來最高，周二再攀至4.919%。

這兩種資產的殖利率過去一個月升高大約50個基點，或0.5個百分點。本周，公司債券發行量激增，加上1,190億美元的美國公債拍賣，益增上行壓力。

殖利率走高對債券持有人而言不是好消息，這表示市場上拋售的人多過買進的人，拉低了整體債券價格。殖利率與債券價格的走勢相反。

賣壓源自本周債券供應增加，包括企業發債以及財政部標售國債，但更重要的是基本面因素，川普6日否認他可能考慮限縮關稅導致通膨疑慮再起，市場也擔心川普政見，例如減稅、小費及社會福利金免稅，將增加政府借貸以彌補收支差距。

貝萊德公司美洲區投資與投資組合首席策略師Gargi Chaudhuri指出，大家需要一點關於財政政策的確定性。因為不確定將來是否會發行更多國庫券，買家卻步不前。

與此同時，周二有關就業機會和服務業活動等樂觀的經濟數據，讓市場將聯準會進一步降息的預期延至下半年。

無黨派的聯邦預算問責委員會估計，川普競選提提出的政見，預計會在未來十年讓國債增加7.8兆美元。摩根大通預測財政部11月起擴大發債。

Academy Securities總經策略主管Peter Tchir周日寫道：「這屆政府（儘管有政府效率部）沒有任何地方顯示將堅持財政保守，所以也對債券造成壓力。」他將10年期公債殖利率的近期目標上調到4.75%，高於去年4月的水準。

Bianco Research總裁Jim Bianco在周一發布報告，預測10年期公債殖利率平均值為5.23%，高於2023年高點紀錄。他的預測假設通膨長期走勢為3%。

早在去年11月，瑞穗證券美國首席經濟學家Steven Ricchiuto就主張，10年期債券殖利率將在5%左右，因為聯準會在通膨尚未降至央行2%目標之前，已經在放寬政策，而經濟也在充分就業的狀態下運行。