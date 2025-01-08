卸任前最後出訪 賀錦麗將赴歐洲、中東和亞洲
白宮今天表示，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將於本月13日至17日訪問歐洲、中東和亞洲。
路透社報導，白宮說，這可能是賀錦麗在1月20日卸任前，以副總統身分出訪的最後一趟行程。她的丈夫任德龍（Doug Emhoff）將陪同她一起訪問新加坡、巴林和德國等。
白宮表示，賀錦麗本月15日將在新加坡會見星國官員，並參觀樟宜海軍基地（Changi Naval Base）。
隔天，賀錦麗將赴巴林首都麥納瑪（Manama）會見巴林領導人，並造訪巴林海軍支援活動中心（NavalSupport Activity–Bahrain）、美國中央海軍司令部（US Naval Forces Central Command）和美國第五艦隊（U.S. 5th Fleet）總部。
白宮說，賀錦麗本月16日將前往德國，探視駐史班達勒姆空軍基地（Spangdahlem Air Base）的美國空軍第52戰鬥機聯隊（U.S. Air Force 52nd Fighter Wing）。
白宮表示：「在整趟行程中，副總統將討論拜登－賀錦麗政府過去4年在每個地區取得的成就、美國與各國的夥伴關係、美國軍隊對地區和全球安全的貢獻，以及持久的美國國家安全利益。」
聲明補充說，賀錦麗將在出訪期間與美國軍人交流。
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