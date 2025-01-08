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HBM和晶圓代工進展均不順 三星電子上季獲利遠遜預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子公布去年第4季營業利益遠不如分析師所料。路透
三星電子公布去年第4季營業利益遠不如分析師所料。路透

三星電子周三公布去年第4季營業利益遠不如分析師所料，可見在人工智慧（AI）晶片和智慧手機領域市占落後付出了高昂代價。

三星電子公布，上季初估營業利益6.5兆韓元（約44.7億美元），不如分析師的平均估計的為8.96兆韓元，雖較較去年同期大增131%，卻比第3季減少了29%。

三星電子股價周三早盤股價一度下跌1%，但後來收斂跌幅，轉為上漲0.7%。

三星電子表示，個人電腦和手機使用的傳統記憶體晶片需求放緩之際，第4季記憶體晶片事業獲利受到研發成本上升及對先進晶片製程產能投資的影響。

該公司也表示，由於工廠產能利用率降低，加上研發成本增加，非記憶體晶片業務（包括晶片代工及邏輯晶片設計）的獲利也有所下降。

三星電子指出，手機、電視及家電在內的裝置事業獲利下降，主要原因是新款手機推出的效應減弱以及市場競爭加劇。

三星電子去年10月罕見為令人失望的第3季業績致歉，並表示在輝達（NVIDIA）供應AI晶片方面已有進展。

然而，三星電子後來並未再提供任何相關進展。分析師認為，三星電子對輝達高階晶片供貨延遲，持續拖累獲利表現。

韓國中央日報報導，輝達執行長黃仁勳周二在拉斯維加斯對記者表示，三星要供應高頻寬記憶體（HBM）給輝達必須「開發一個新的設計」。報導引述黃仁勳說：「他們有能力做到這一點，而且他們的工作速度非常快。」

三星周三的新聞稿並未透露向輝達供應HBM晶片的最新進展。

三星電子 分析師 晶片

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