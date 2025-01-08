黃仁勳：樂意拜會川普 但還沒收到邀請前往海湖莊園
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，他已準備好與美國總統當選人川普會面，並向即將上任的政府提供協助。
黃仁勳在接受彭博電視採訪時表示：「我很樂意去見他並祝賀他，並盡我們所能讓這屆政府成功。」他還說，目前尚未獲邀前往川普位於佛羅里達州的海湖莊園進行會面。
身為全球最具價值的晶片製造商之一的領導者，黃仁勳有機會在當前迅速變遷的時刻影響美國政府的AI政策。輝達正致力於加速全球先進AI系統的部署，這些系統極為依賴輝達領先業界的晶片技術。
川普已表示將實施貿易關稅政策，這可能會影響像輝達這樣高度依賴海外銷售和委外製造的企業。此外，輝達已經面臨一些限制，禁止其特定最先進、最具利潤的晶片出口到最大的半導體市場中國大陸。
黃仁勳說：「我們將從我們的角度盡可能提供見解」，「我相信政府會做出正確的決策」。
輝達周一才剛發表多項新產品，包括新型晶片、軟體和服務。AI將推動一場新的工業革命，黃仁勳還描繪了一個擁有10億人形機器人、1000萬個自動化工廠和15億輛自駕車的未來世界。
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