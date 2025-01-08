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瓜地馬拉去年緝獲毒品80億元 相當一半國防預算

中央社／ 瓜地馬拉市7日專電

瓜地馬拉官方統計，2024年瓜國軍警總共緝獲超過18噸的可卡因毒品，估算金額高達2億4000萬美金（約新台幣80億元）。這相當於瓜地馬拉2025年國防預算的一半。

瓜地馬拉政府對於這個數字感到十分振奮，因為查緝18噸可卡因已經打破歷年來的紀錄，可視為打擊毒品戰爭的里程碑。而且查緝數量與2023年相比增加了2.5倍以上。

根據當地媒體「中美洲報導」（Diario de CentroAmérica）指出，查緝毒品金額之高，等同於2025年瓜地馬拉政府預估外債預算的78%，也等於瓜國國防預算的一半。

更令人驚訝的是，如果將2024年全年查緝卡可因毒品金額，和瓜地馬拉全年出口總額進行比較，沒收的可卡因價值相當於全國紡織品出口收入的91%，化學工業產品出口收入的90%，可見毒品影響經濟之大。

瓜地馬拉由於其地理位置，販毒集團經常利用瓜國，作為從南美洲通過空運和海運，向美國轉運毒品的橋梁。

雖然打擊毒品取得成果，但在瓜地馬拉「洗錢」的犯罪行為卻越來越嚴重。根據瓜國金融監察機構（IVE）統計，2024年通報查獲洗錢的金額高達12億美金（約新台幣380億元），比過去4年總和還增加了近5成。而這些洗錢的來源，就是當地販毒、勒索、人口販運、官商勾結貪腐以及犯罪走私等。

而其中占比持續攀升的「石油洗錢」，已經多次被拉丁美洲的金融監察機構查獲。

所謂「石油洗錢」，是犯罪組織利用正常的石油交易，來隱藏非法資金來源（例如販毒，貪汙或逃漏稅等），使其看來像是合法收入。其中又涉及將非法資金轉移到和石油相關的企業或投資，或是通過第3方，或第3國進行交易，讓資金來源難以追查，最後再將這些「洗乾淨」的資金再投資其他合法業務。

瓜地馬拉日前就查獲金額高達2億3000萬美金（約新台幣75億元）的石油洗錢案件。學者憂心，越來越多的洗錢案件，將會影響瓜地馬拉的金融秩序和社會穩定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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