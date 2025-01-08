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金價收紅、油價勁揚近1% 寒冬刺激美國取暖燃料需求

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（7日）勁揚近1%，美國遭遇冷空氣襲擊還有供應緊縮的跡象抵銷市場超買的技術訊號；黃金價格也上漲，但是在美國經濟數據強於預期之後漲幅收斂。

油價上漲近1%

布蘭特原油3月期貨上漲0.75美元，漲幅0.98%，結算價報每桶77.05美元；西德州原油（WTI）2月期貨上漲

0.69美元，漲幅0.94%，收於每桶74.25美元。

美國的寒冷天氣刺激了對取暖燃料的需求，也帶來了石油生產受到干擾的風險。周一原油未能突破75美元心理關卡而出現六個交易日來首次下跌，但一些市場內部指標最近幾天已經走強。

近幾周，中東石油市場走強也增加了供需平衡趨緊的跡象，因為中國的煉油商正在尋求伊朗和俄羅斯原油的替代品。同時，俄羅斯數據顯示該國上個月石油產量低於石油輸出國組織與盟國（OPEC+）設定的產量目標，這是供應有限的又一跡象。

金價在美國經濟數據公布後收斂漲幅

現貨金價7日收盤上漲0.46%至每英兩2,648.59美元。金價原先走高，但是在美國數據支持聯準會謹慎降息立場之後，美元上漲，拖累金價回落。

周二公布的數據顯示美國12月服務業成長加快，一個價格分類指數達到2023年初以來最高水準。另一個數據顯示11月美國職位空缺升至6個月最高。這些數據顯示美國勞動力市場依然健康，且通膨依舊頑固，料將支持聯準會官員今年謹慎降息的立場。

周二稍早，黃金價格受到美元走軟以及中國央行在12月連續第二個月買入黃金的提振。根據周二公布的數據，中國人民銀行12月持有的黃金儲備量增加到7,329萬英兩，高於之前一個月的7,296萬英兩。

美國 金價 黃金

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