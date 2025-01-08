黃仁勳：聯發科將能銷售含NVIDIA技術的桌機CPU

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳7日表示，聯發科將能夠銷售與輝達共同開發、在本周發表的桌上型電腦中央處理器（CPU）晶片。此外，黃仁勳還賣個關子，表示輝達對這款晶片還有未公開的計畫。

輝達周一（6日）在CES 2025大會上發表一款小型AI超級電腦主機Project DIGITS，採用輝達最新的AI晶片—NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，售價將為3,000美元。這款桌機包含一款由Nvidia和聯發科共同打造的新的CPU。

黃仁勳7日在一場投資人簡報會議上回答分析師提問時說，輝達攜手聯發科共同設計一款高能效CPU，這款CPU能夠更廣泛地銷售。

黃仁勳表示，聯發科也將為其他客戶提供包含這項技術的產品。他說：「現在，他們可以向我們提供這款CPU，也可以自己保留並提供給市場。因此，這是一個雙贏的好機會。」

先前，路透曾報導，輝達正在開發一款用於個人電腦的CPU，以挑戰英特爾、超微（AMD）和高通（Qualcomm）在消費型和商用電腦市場的主導地位。

Project DIGITS電腦並不是一款針對大眾市場的PC。它是以輝達基於Linux作業系統運作，提供給AI開發人士使用。黃仁勳向分析師表示，這些AI開發人士是輝達Project DIGITS產品的目標市場。

黃仁勳表示，輝達對其桌上型電腦CPU有進一步的計畫，但他賣個關子，表示之後才會公布，「你們知道的，我們顯然是有計畫的」。

在稍後的提問時段中，黃仁勳表示，輝達相信自家能夠消弭多數AI開發人士所使用的Linux作業系統與消費者廣泛使用的微軟Windows作業系統之間的差距，方法是使用一種名為Windows Subsystem for Linux的微軟技術，允許一台電腦同時使用兩種系統。

黃仁勳表示：「我們將使其成為主流產品。我們將以支持專業和高級軟體的所有方式為其提供支持，而PC（製造商）將讓終端用戶也能夠取得使用。」