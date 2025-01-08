黃仁勳今年可望訪台兩次 參加輝達尾牙、COMPUTEX
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天在CES透露今年在台灣的計畫，他表示第一個計劃將是到台灣參加輝達的農曆新年尾牙，這是每年的傳統，他非常期待。
黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）舉辦記者會，會後在場外接受媒體訪問時表示，他今年在台灣的第一個計畫就是一起和輝達員工慶祝農曆新年，這是每年的傳統，很快就到了，他很期待。
輝達將於1月17日舉辦尾牙，因此黃仁勳預計在CES結束後不久就會再度到台灣。
除1月參加輝達尾牙外，黃仁勳也提及可能在台北國際電腦展（COMPUTEX）上針對輝達台灣總部選址、以及與台廠的合作計畫做進一步宣布。今年台北國際電腦展將於2025年5月20日至23日登場，這代表黃仁勳今年上半年可能兩度造訪台灣。
黃仁勳也表示，每次回台灣都會去逛夜市，因為水果攤的老闆娘人很好、工作很認真，想給她多點生意，台灣芒果太棒了。
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