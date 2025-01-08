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美元上漲 數據強勁削弱Fed降息預期 日圓貶破158
美元指數周二走高，數據指向美國經濟穩健擴張，交易者對7月前降息頓失信心。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%至108.542。
美元兌日圓升至近六個月最高。美元兌日圓 紐約盤尾升值 0.3%，報 158.05 日圓。在全球交易時段，美元兌日圓觸及7 月以來最高的 158.42 日圓。
美國11月職缺數升至六個月高位，而美國12月服務業成長加快。
Brown Brothers Harriman市場策略全球主管Win Thin說：「對Fed下一次降息的預期已被延後到7月，而不是數據公布前的6月。」
歐元兌美元跌0.4%，至1.0350。 歐洲央行表示11月歐元區消費者的通膨預期上升。歐元區12月通膨加速，支持了歐洲央行採取漸進方式降息的立場，但不會破壞央行的降息進程。
美元兌加幣升值0.1%，至1.4349。
三井住友信託銀行駐紐約交易員Takeru Yamamoto說：「日圓拋售可能是由於市場對日本央行1月會議升息已無指望。」
由於國內外政策充滿不確定性，巴克萊預計日本央行將在今年3月和10月升息，原本預期為1月和7月。
英鎊兌美元貶值0.3%，至1.2483。儘管英國房地產市場經歷了疫情以來最好的一年，但房價9個月來首次回落。
美元兌瑞郎升值0.5%，至0.9087。
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