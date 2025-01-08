快訊

「車手頭」槍殺2車手 向被害家屬懺悔：有機會將代死者盡孝

一殯空地是選項？黃仁勳透露輝達台灣總部選址公布時機

聽新聞
0:00 / 0:00

美元上漲 數據強勁削弱Fed降息預期 日圓貶破158

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數周二走高，交易者對7月前降息頓失信心。路透
美元指數周二走高，交易者對7月前降息頓失信心。路透

美元指數周二走高，數據指向美國經濟穩健擴張，交易者對7月前降息頓失信心。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%至108.542。

美元兌日圓升至近六個月最高。美元兌日圓 紐約盤尾升值 0.3%，報 158.05 日圓。在全球交易時段，美元兌日圓觸及7 月以來最高的 158.42 日圓。

美國11月職缺數升至六個月高位，而美國12月服務業成長加快。

Brown Brothers Harriman市場策略全球主管Win Thin說：「對Fed下一次降息的預期已被延後到7月，而不是數據公布前的6月。」

歐元兌美元跌0.4%，至1.0350。 歐洲央行表示11月歐元區消費者的通膨預期上升。歐元區12月通膨加速，支持了歐洲央行採取漸進方式降息的立場，但不會破壞央行的降息進程。

美元兌加幣升值0.1%，至1.4349。

三井住友信託銀行駐紐約交易員Takeru Yamamoto說：「日圓拋售可能是由於市場對日本央行1月會議升息已無指望。」

由於國內外政策充滿不確定性，巴克萊預計日本央行將在今年3月和10月升息，原本預期為1月和7月。

英鎊兌美元貶值0.3%，至1.2483。儘管英國房地產市場經歷了疫情以來最好的一年，但房價9個月來首次回落。

美元兌瑞郎升值0.5%，至0.9087。

日本央行 美國 通膨

延伸閱讀

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

2025第1季基金投資趨勢／純股票資產 重押85%資金

印度基金 長線釣大魚

非投等債 2025年有看頭

相關新聞

輝達台灣總部選址 黃仁勳：可能在COMPUTEX宣布

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天在CES記者會上，針對在台灣設立海外總部的相關考量回應表示，現有辦公室空間過小，正在...

經濟數據太好引發通膨疑慮 美股回落 NVIDIA大跌

美國股市周二下跌，經濟數據優於預期引發市場憂心通膨居高不下、進而可能導致聯準會（Fed）放慢寬鬆貨幣政策步調的疑慮，股債...

金價收紅、油價勁揚近1% 寒冬刺激美國取暖燃料需求

國際油價周二（7日）勁揚近1%，美國遭遇冷空氣襲擊還有供應緊縮的跡象抵銷市場超買的技術訊號；黃金價格也上漲，但是在美國經...

黃仁勳：聯發科將能銷售含NVIDIA技術的桌機CPU

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳7日表示，聯發科將能夠銷售與輝達共同開發、在本周發表的桌上型電腦中央處理器（CPU）晶片...

不再優先買賓士奧迪豪華車 墨西哥人為何擁抱大陸車？

墨西哥豪華車市場一向由賓士、寶馬、奧迪等在當地設廠的德國品牌主宰，然而這些傳統豪車品牌今年在墨西哥銷量明顯衰退，許多人改買中國大陸休旅車和皮卡車。墨西哥車市為何出現這樣的變化？

美元上漲 數據強勁削弱Fed降息預期 日圓貶破158

美元指數周二走高，數據指向美國經濟穩健擴張，交易者對7月前降息頓失信心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。