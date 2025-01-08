中國便宜原生塑膠壓境 比利時新創放棄回收再生計畫
比利時一家新創企業宣布放棄在港口城市奧斯坦德（Ostend）的一座塑膠再生廠計畫，主因是中國大量湧入的廉價原生塑料使其商業模式不具市場可行性。
比利時媒體日前傳出該國荷語區新創公司先進塑膠進化國際（Advanced Plastic Purification International）的中止設廠消息，據比利時通訊社（Belga）報導，奧斯坦德港口公司執行長德克勒克（Dirk Declerck）今天證實此事。
德克勒克說，「建廠計畫已到位、環境許可證已申請、每件事都準備好開展」，但這個估計廢棄塑膠年處理量50萬公噸，將帶來110個新職缺的計畫卻被迫喊停。
他表示，市場被來自中國的廉價塑膠原料淹沒，當再生產品比原生塑膠貴許多，商業計畫就缺乏財務可行性，「這就是此地正在發生的事」。
據歐洲聯盟（EU）2019年規定所設目標，至2025年前25%的塑膠瓶將含有再生回收成份，到2030年目標提高到30%。
另據歐洲議會（European Parliament）研究資訊，2021年歐盟塑膠廢棄物達1613萬噸，多數焚化轉成熱能或電力，只有約656萬噸回收再利用，且其中一半是出口到境外進行再生處理。
中國是過去回收歐盟塑膠廢棄物的重要地點，但在中國政府對進口廢塑料設限後，歐盟自行吸收處理的壓力便增加。不過，如今比利時新創企業取消設立再生廠的事件顯示，在中國低成本大量製造優勢下，歐洲循環再生產業困難重重。
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