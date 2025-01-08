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NVIDIA單日崩跌6% 黃仁勳CES演說沒給投資人短線利多驚喜

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達執行長黃仁勳6日在CES 2025發表主題演說。路透
輝達執行長黃仁勳6日在CES 2025發表主題演說。路透

輝達（Nvidia ）股價7日收盤重挫超過6%，自前一個交易日的歷史新高急跌，反映執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）的產品發表會沒能帶動這家AI晶片巨擘的股價再創新高。

輝達股價7日收盤大跌6.22%至每股140.14美元，是四個月來最大單日跌幅。雖然輝達最新的發表內容讓外界看好該公司的長期展望，但沒有一些投資人所期待的短期利多。

Stifel Financial在報告中表示：「輝達今日的發表意義重大，但卻屬長期效益。」

黃仁勳周一（6日）在拉斯維加斯演說為CES揭開序幕，並且發表輝達的新產品陣容，描繪了AI如何滲透整個經濟的願景。輝達希望其產品成為未來科技世界的核心，也就是有10億個人形機器人、1,000萬家自動化工廠和15億輛自駕車和卡車的未來世界。

黃仁勳向觀眾詳細介紹輝達的產品和策略，長達90多分鐘，包括宣布與豐田汽車和聯發科的合作，這些公司的股價因此上漲超過3%。

輝達股價在周二回落前，過去12個月已經翻漲三倍，包括台積電和鴻海在內的亞洲供應商也連帶大漲。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）周二在與摩根大通的對談中表示，AI轉型將繼續推動未來10年的成長，「這將伴隨我們走過未來十年及更久」，「我們在未來仍有大量成長機會」。

台積電 財務 願景

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