台積電ADR隨NVIDIA大跌3.9% 較台北交易溢價22.4%

台積電ADR周二（7日）大跌3.9%，收在211.42美元，較台北交易溢價22.4%。受到輝達（NVIDIA）拖累，費城半導體指數下跌1.8%，輝達大跌6.2%。

美國股市周二下跌，經濟數據優於預期引發市場憂心通膨居高不下、進而可能導致聯準會（Fed）放慢寬鬆貨幣政策步調的疑慮，股債市為之雙雙下跌。

道瓊工業指數下跌178.20點，跌幅0.4%，至42,528.36點；標普500指數下跌66.35點，跌幅1.1%，至5,909.03點；那斯達克綜合指數下跌375.30點，或1.89%，至19,489.68點。

台灣加權股價指數昨天上漲103.56點，收在23,651.27點。台積電（2330）小漲0.4%收在1,130.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 177.64 +2.07 175.00 1.51

中華電 CHT 122.48 -0.05 123.00 -0.42

台積電 TSM 1,383.32 -3.90 1,130.00 22.42

聯電 UMC 41.81 -3.62 42.35 -1.28

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據