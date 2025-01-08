快訊

「車手頭」槍殺2車手 向被害家屬懺悔：有機會將代死者盡孝

一殯空地是選項？黃仁勳透露輝達台灣總部選址公布時機

台積電ADR隨NVIDIA大跌3.9% 較台北交易溢價22.4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（7日）大跌3.9%，收在211.42美元，較台北交易溢價22.4%。受到輝達（NVIDIA）拖累，費城半導體指數下跌1.8%，輝達大跌6.2%。

美國股市周二下跌，經濟數據優於預期引發市場憂心通膨居高不下、進而可能導致聯準會（Fed）放慢寬鬆貨幣政策步調的疑慮，股債市為之雙雙下跌。

道瓊工業指數下跌178.20點，跌幅0.4%，至42,528.36點；標普500指數下跌66.35點，跌幅1.1%，至5,909.03點；那斯達克綜合指數下跌375.30點，或1.89%，至19,489.68點。

台灣加權股價指數昨天上漲103.56點，收在23,651.27點。台積電（2330）小漲0.4%收在1,130.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 177.64 +2.07 175.00 1.51

中華電 CHT 122.48 -0.05 123.00 -0.42

台積電 TSM 1,383.32 -3.90 1,130.00 22.42

聯電 UMC 41.81 -3.62 42.35 -1.28

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

延伸閱讀

輝達、聯發科攻AI超級電腦 黃仁勳端出壓箱寶

CES題材加持…台股沖沖樂 量能擴增

英特爾18A製程 叫陣台積電

台積電股價 一天三驚奇…盤後出現1,189元天價

相關新聞

輝達台灣總部選址 黃仁勳：可能在COMPUTEX宣布

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天在CES記者會上，針對在台灣設立海外總部的相關考量回應表示，現有辦公室空間過小，正在...

經濟數據太好引發通膨疑慮 美股回落 NVIDIA大跌

美國股市周二下跌，經濟數據優於預期引發市場憂心通膨居高不下、進而可能導致聯準會（Fed）放慢寬鬆貨幣政策步調的疑慮，股債...

金價收紅、油價勁揚近1% 寒冬刺激美國取暖燃料需求

國際油價周二（7日）勁揚近1%，美國遭遇冷空氣襲擊還有供應緊縮的跡象抵銷市場超買的技術訊號；黃金價格也上漲，但是在美國經...

黃仁勳：聯發科將能銷售含NVIDIA技術的桌機CPU

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳7日表示，聯發科將能夠銷售與輝達共同開發、在本周發表的桌上型電腦中央處理器（CPU）晶片...

不再優先買賓士奧迪豪華車 墨西哥人為何擁抱大陸車？

墨西哥豪華車市場一向由賓士、寶馬、奧迪等在當地設廠的德國品牌主宰，然而這些傳統豪車品牌今年在墨西哥銷量明顯衰退，許多人改買中國大陸休旅車和皮卡車。墨西哥車市為何出現這樣的變化？

美元上漲 數據強勁削弱Fed降息預期 日圓貶破158

美元指數周二走高，數據指向美國經濟穩健擴張，交易者對7月前降息頓失信心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。