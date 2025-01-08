快訊

「車手頭」槍殺2車手 向被害家屬懺悔：有機會將代死者盡孝

一殯空地是選項？黃仁勳透露輝達台灣總部選址公布時機

輝達台灣總部選址 黃仁勳：可能在COMPUTEX宣布

中央社／ 拉斯維加斯7日專電
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。（路透）
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。（路透）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天在CES記者會上，針對在台灣設立海外總部的相關考量回應表示，現有辦公室空間過小，正在尋找合適用地，也許會在台北國際電腦展上宣布一些事。

黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）舉辦國際媒體記者會。輝達之前傳出將在台灣設立海外總部，黃仁勳被問及相關考量，僅簡短表示輝達在台灣員工很多，現有辦公室太小，因此必須解決這個問題。

他表示，輝達正在尋覓合適地點，也許會在台北國際電腦展（COMPUTEX）宣布一些事。

外傳台北市第一殯儀館空地也可能是選擇，黃仁勳會後表示並沒有參與太多。

另外針對與聯發科在GB10超級晶片上的合作，黃仁勳指出，輝達與聯發科在多項領域都有合作，包括自駕車應用。聯發科與輝達合作設計、並為輝達AI超級電腦Project DIGITS量身打造GB10，晶片一開始就很完美、性能優異、低功耗表現上相當出色。

輝達6日發布多項新產品和工具、持續推動人工智慧（AI）革命，當中包括個人AI超級電腦ProjectDIGITS，能夠讓用戶在自己的桌機系統開發並執行模型推理，這款產品便是搭載GB10超級晶片，推出後受到外界期待。

至於與其他台灣廠商的進一步合作，黃仁勳說，可能在台北國際電腦展會再宣布其他合作計畫。他也說，再去台灣一定會去夜市，並盛讚台灣芒果好吃。

今年CES舉辦期間，正值美國總統當選人川普（Donald Trump）即將就職之際，加徵關稅議題受到關注。對於可能引爆的貿易戰，黃仁勳表示他並不擔憂，相信政府會做出正確選擇，輝達將盡力為客戶提供最好的服務，他也不排除與川普碰面的機會。

GB10 NVIDIA 川普 美國 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

輝達推全球最小AI超級電腦

輝達、聯發科攻AI超級電腦 黃仁勳端出壓箱寶

黃仁勳：Blackwell全產能開出 鴻海、廣達等大啖商機

AI教父開講 大佬變粉絲

相關新聞

輝達台灣總部選址 黃仁勳：可能在COMPUTEX宣布

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天在CES記者會上，針對在台灣設立海外總部的相關考量回應表示，現有辦公室空間過小，正在...

經濟數據太好引發通膨疑慮 美股回落 NVIDIA大跌

美國股市周二下跌，經濟數據優於預期引發市場憂心通膨居高不下、進而可能導致聯準會（Fed）放慢寬鬆貨幣政策步調的疑慮，股債...

金價收紅、油價勁揚近1% 寒冬刺激美國取暖燃料需求

國際油價周二（7日）勁揚近1%，美國遭遇冷空氣襲擊還有供應緊縮的跡象抵銷市場超買的技術訊號；黃金價格也上漲，但是在美國經...

黃仁勳：聯發科將能銷售含NVIDIA技術的桌機CPU

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳7日表示，聯發科將能夠銷售與輝達共同開發、在本周發表的桌上型電腦中央處理器（CPU）晶片...

不再優先買賓士奧迪豪華車 墨西哥人為何擁抱大陸車？

墨西哥豪華車市場一向由賓士、寶馬、奧迪等在當地設廠的德國品牌主宰，然而這些傳統豪車品牌今年在墨西哥銷量明顯衰退，許多人改買中國大陸休旅車和皮卡車。墨西哥車市為何出現這樣的變化？

美元上漲 數據強勁削弱Fed降息預期 日圓貶破158

美元指數周二走高，數據指向美國經濟穩健擴張，交易者對7月前降息頓失信心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。