經濟數據太好引發通膨疑慮 美股回落 NVIDIA大跌

美國股市周二下跌，經濟數據優於預期引發市場憂心通膨居高不下、進而可能導致聯準會（Fed）放慢寬鬆貨幣政策步調的疑慮，股債市為之雙雙下跌。

道瓊工業指數下跌178.20點，跌幅0.4%，至42,528.36點；標普500指數下跌66.35點，跌幅1.1%，至5,909.03點；那斯達克綜合指數下跌375.30點，或1.89%，至19,489.68點。

美國10年期公債殖利率一度觸及4.699%，是去年4 月 26 日來最高，30年期公債殖利率繼續攀升，至4.910%，為2023年11月以來的最高水準。

根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算下一次降息更有可能是在6月，而Fed在2025年剩餘時間將繼續按兵不動。

受到輝達（NVIDIA）拖累，費城半導體指數下跌1.8%，輝達大跌6.2%，台積電ADR跌 3.9%。

美光上漲2.7%，輝達執行長黃仁勳表示，美光正在為Nvidia的 GeForce RTX 50 Blackwell系列遊戲晶片提供記憶晶片。

輝達也是道瓊工業指數表現最差的成分股，儘管該公司在自駕車到機器人領域題材帶動德國到以色列再到日本的合作夥伴的股價上漲，輝達本身卻大跌。

美國勞工部的一份報告顯示，美國11月職位空缺意外增加，另一份報告顯示12月服務業景氣擴張，追蹤投入價格的一項指標升至近兩年最高，美股應聲回吐早盤的漲幅。

嘉信理財交易和衍生品策略主管Joe Mazzola說：「市場開始認識到，他們原以為我們正處於通膨阻擊戰的第八局，但現在將是在更長時間內保持偏高。」

投資人還擔心即將上任的川普政府可能加徵關稅對消費者物價的影響。Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams在一份報告中說：「穩健的經濟成長和關稅帶來的新一波通膨壓力，代表Fed很可能會從每次做決策時都降息......轉變為在2025年兩次降息之間有一段暫停期。」

美債殖利率上升推動科技股下跌 2.39%，標普 500 指數 11 大類股中，除醫療保健和能源股外，多數類股都下跌。

Meta Platforms的股價下跌2%，此前該公司表示將結束Facebook和Instagram上的事實查核和言論限制。

特斯拉（Tesla）下跌 4%，美銀將這支股票從「買入」下修至「中性」。

花旗集團上漲1.3%，此前Truist Securities給予看漲評級；美銀上漲1.5%，此前至少三家券商給出正面評價，預計一些大銀行將在下周公布季度盈利報告。